مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي
قتل أربعة فلسطينيين اليوم الأحد 26 شتنبر، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في موقعين بالضفة الغربية، بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين في حادثة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأدانتها الرئاسة الفلسطينية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة بدو شمال القدس”، بعدما أعلنت في وقت سابق مقتل فلسطيني “”بالرصاص الحي” من قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لوكالة فرانس برس إن القتلى سقطوا خلال عملية إسرائيلية للقبض على “إرهابين” من مقاتلي حركة حماس.وبحسب شيفلر فإن العملية “جارية” بمشاركة الجيش وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” واستهدفت خلية تابعة لحركة حماس.وأضاف المتحدث أن العملية بدأت قبل منتصف ليل السبت حيث تم تنفيذ اعتقال قرب جنين “دون اشتباكات”.
واندلع “اطلاق النار” بعدما نزلت القوات الإسرائيلية إلى برقين في وقت مبكر من صباح الأحد لتنفيذ اعتقال آخر، في حين وقع تبادل ثان لإطلاق النار في قرية بدو شمال غرب القدس، على ما أشار شيفلر.وأكد شيفلر تنفيذ “عدة اعتقالات”.ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعملية وأكد دعمه لها.
من جانبها، نعت حركة حماس الإسلامية في بيان “المجاهد القسامي أحمد زهران” و”ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، والذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين”.
19 تعليقات
اللهم ارحم هؤلاء الشهداء وادخلهم فسيح جناتك بارب إن لله وإن إليه راجعون
هذا هو مصير تلك الفتاة التي اردت المتابعة دراستها عند العدو الصهيوني . لأنه لا رحمة ولامحنة قلبهم قاسي جدا وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
الإسرائيليين كانوا دائما وابدا أعداء المسلمين والمسلمات.الغدر يملؤ قلوبهم منذ زمان
كنتمنى ان تقطع العلاقات الدبلوماسية بينا وبينهم لأنهم زادوا عن حدهم.
متى كان العدو الصهيوني صديق المغرب.ودائما يرتكبون الجرائم البشعة الإرهابية في حق الأبرياء الذين اصبحوا شهداء عند الله.
اللهم ارحمهم واجعلهم قبرهم روضة من رياض الجنة يارب وجعلهم شهداء عندك ياالله.
يجب ألا نضع أيدينا في أيديهم إنه كيان المغتصب والارهابي في حق الأبرياء الفلسطين .
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وكل مانقوله هو(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.)صدق الله العظيم.
في نظري هذآ عمل جباني وليس فعل شجاعي . الأبرياء ذهبوا عند الله شهداء.
كافحوا الفلسطينين من اجل استرجاع اراضيهم ومنازلهم التي أخذت من طرف الصهانية.ولازالوا يكافحون . فذهبت ضحايا وقتلى ابرياء اطفال ونساء وشيوخ كل هذآ يجب علينا ألا نضع أيدينا في أيديهم.
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب..
إن الفلسطينيين يدفعون على اراضيهم ومنازلهم من اجل استرجاعها رغم الذل والإهانة التي يتلقونها من طرف الصهاينة. رحم هؤلاء الفتية . إن لله وإن إليه راجعون.
أين أنتم يا العرب المسلمين للحد من قتل الأبرياء والشباب الفلسطين ماكفايا قمع وسكب الدماء الأبرياء؟؟؟؟؟
الجيش الاسرائيلي يعتقد أنه هو القوي فوق سطح الأرض ولكن لا يعرف ان الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو قادر على كل شيء.
حتى وان طال الانتظار في منحهم الحرية والاستقلال والاستقرار والهدوء السياسي والنفسي فالله سبحانه وتعالى هو القوي فوق كل اعتبار إن الله مع الصابرين إذا صبروا.
قلوبنا معك يافلسطين ما عندنا سوى الدعوات إليك ياقدس ياقدس .
نحن معك يا فلسطين وواصلي ولاتنهزمي فالله معك ولاتخافي فرحم الله شبابك ونسائك وشيوخك والله المعين.
إنهم قوم ضالمين. والله سينصر كل مظلوم انشاءالله . تتحملوا والله معكم….
لنا الله وسيكون الانتصار باذن الله وتشبتوا بالعزيمة والصبر والكفاح في سبيل الله .ورحم الله هؤلاء الشهداء وصبر اهليهم الصبر والسلوان يارب يارب يارب امين يارب العالمين إن لله وإن إليه راجعون.