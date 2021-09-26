مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

هبة بريس _ وكالات

قتل أربعة فلسطينيين اليوم الأحد 26 شتنبر، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في موقعين بالضفة الغربية، بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين في حادثة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأدانتها الرئاسة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة بدو شمال القدس”، بعدما أعلنت في وقت سابق مقتل فلسطيني “”بالرصاص الحي” من قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لوكالة فرانس برس إن القتلى سقطوا خلال عملية إسرائيلية للقبض على “إرهابين” من مقاتلي حركة حماس.وبحسب شيفلر فإن العملية “جارية” بمشاركة الجيش وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” واستهدفت خلية تابعة لحركة حماس.وأضاف المتحدث أن العملية بدأت قبل منتصف ليل السبت حيث تم تنفيذ اعتقال قرب جنين “دون اشتباكات”.

واندلع “اطلاق النار” بعدما نزلت القوات الإسرائيلية إلى برقين في وقت مبكر من صباح الأحد لتنفيذ اعتقال آخر، في حين وقع تبادل ثان لإطلاق النار في قرية بدو شمال غرب القدس، على ما أشار شيفلر.وأكد شيفلر تنفيذ “عدة اعتقالات”.ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعملية وأكد دعمه لها.

من جانبها، نعت حركة حماس الإسلامية في بيان “المجاهد القسامي أحمد زهران” و”ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، والذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين”.

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