مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

2021-09-26 / 12:19 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

قتل أربعة فلسطينيين اليوم الأحد 26 شتنبر، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في موقعين بالضفة الغربية، بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين في حادثة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأدانتها الرئاسة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة بدو شمال القدس”، بعدما أعلنت في وقت سابق مقتل فلسطيني “”بالرصاص الحي” من قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لوكالة فرانس برس إن القتلى سقطوا خلال عملية إسرائيلية للقبض على “إرهابين” من مقاتلي حركة حماس.وبحسب شيفلر فإن العملية “جارية” بمشاركة الجيش وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” واستهدفت خلية تابعة لحركة حماس.وأضاف المتحدث أن العملية بدأت قبل منتصف ليل السبت حيث تم تنفيذ اعتقال قرب جنين “دون اشتباكات”.

واندلع “اطلاق النار” بعدما نزلت القوات الإسرائيلية إلى برقين في وقت مبكر من صباح الأحد لتنفيذ اعتقال آخر، في حين وقع تبادل ثان لإطلاق النار في قرية بدو شمال غرب القدس، على ما أشار شيفلر.وأكد شيفلر تنفيذ “عدة اعتقالات”.ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعملية وأكد دعمه لها.

من جانبها، نعت حركة حماس الإسلامية في بيان “المجاهد القسامي أحمد زهران” و”ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، والذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of 3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة

3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في…

2021-09-26 / 1:01 مساءً
Photo of احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

2021-09-26 / 12:52 مساءً
Photo of مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

2021-09-26 / 12:05 مساءً
Photo of رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بـ”التخلي” عن بلاده “في منتصف الطريق

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بـ”التخلي” عن بلاده “في…

2021-09-26 / 11:15 صباحًا
Photo of بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل لمواجهة النقص في اليد العاملة

بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل لمواجهة النقص في اليد…

2021-09-26 / 11:09 صباحًا
Photo of فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

2021-09-26 / 9:10 صباحًا
Photo of الصومال..مقتل 15 شخصا وإصابة 13 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة

الصومال..مقتل 15 شخصا وإصابة 13 آخرين في هجوم بسيارة…

2021-09-25 / 10:22 مساءً
Photo of إغلاق مطار جزيرة “لابالما” في الكناري بسبب سحب الرماد البركاني

إغلاق مطار جزيرة “لابالما” في الكناري بسبب سحب الرماد…

2021-09-25 / 7:15 مساءً
Photo of “كفار هياروك ” ..أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية

“كفار هياروك ” ..أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية

2021-09-25 / 6:31 مساءً
Photo of فرنسا.. مظاهرة جديدة احتجاجا على التصاريح الصحية في باريس

فرنسا.. مظاهرة جديدة احتجاجا على التصاريح الصحية في باريس

2021-09-25 / 5:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق