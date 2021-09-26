مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

2021-09-26 / 12:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي الأحد، مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر الدعوة للتطبيع الذي عقد في أربيل الجمعة.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانا للمجلس قال فيه إن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل”.

وأضاف البيان أنه “تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الألوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها”، مشيرا إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة”.

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