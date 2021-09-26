بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

بنك المغرب..شبه استقرار في احتياطيات العملة الصعبة وهذه تطورات سعر الدرهم

2021-09-26 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس _ اقتصاد

سجل سعر صرف الدرهم ارتفعاعا أمام الأورو بنسبة 0,33 في المائة، مقابل تراجعه بـنسبة 0,51 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 شتنبر الجاري.

وجاء ذلك في الوقت الذي أسفرت المناقصة, التي أجريت في الفترة من 20 إلى 22 شتنبر الجاري،عن حصول بنك المغرب على 671 مليون دولار، ما يمثل ستة ملايير درهم, يوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول المؤشرات الأسبوعية.

وعلى مستوى الاحتياطيات من العملة الصعبة, أشار التقرير ذاتها إلى أنه في 17 شتنبر الجاري، استقرت أصول هذه الاحتياطيات عند 311,9 ملايير درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0،2 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 4,4 في المائة على أساس سنوي.

كما اتسمت هذه الفترة أيضا بضخ البنك المركزي لما مجموعه 95,2 مليار درهم، منها 36،6 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.

وأما على مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2,9 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط.

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