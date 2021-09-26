رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بـ”التخلي” عن بلاده “في منتصف الطريق

2021-09-26 / 11:15 صباحًا
0
هبة بريس

اتّهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا السبت فرنسا بأنها “تخلّت” عن بلاده “في منتصف الطريق” بقرارها سحب قوة برخان، مبرراً بذلك بحث بلاده عن “شركاء آخرين”، من بينهم “شركات خاصة روسية”.

وقال رئيس الوزراء المالي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “الوضع الجديد الذي نشأ بسبب انتهاء (مهمة) برخان، والذي يضع مالي أمام أمر واقع ويُعرّضها لما يشبه التخلّي في منتصف الطريق، يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن على نحو أفضل الأمن (…) مع شركاء آخرين”.

وأضاف أن المطلوب هو “ملء الفراغ الذي سينشأ حتما عن إغلاق بعض مواقع برخان في شمال مالي”، مندداً بـ”قلة تشاور” باريس وإعلان “أحادي” صادر من دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.

وتابع “تأسف مالي لأن مبدأ التشاور الذي يجب أن يكون القاعدة بين الشركاء المميزين لم يُحترم قبل اتخاذ القرار” معتبراً أنه يجب على بعثة “مينوسما” للسلام التابعة للأمم المتحدة وقواتها البالغ عددها 15 ألفا اعتماد “موقف أكثر هجومية” في مواجهة تزايد الخطر الجهادي في الساحل

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of 3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة

3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في…

2021-09-26 / 1:01 مساءً
Photo of احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

2021-09-26 / 12:52 مساءً
Photo of مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

2021-09-26 / 12:19 مساءً
Photo of مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

2021-09-26 / 12:05 مساءً
Photo of بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل لمواجهة النقص في اليد العاملة

بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل لمواجهة النقص في اليد…

2021-09-26 / 11:09 صباحًا
Photo of فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

2021-09-26 / 9:10 صباحًا
Photo of الصومال..مقتل 15 شخصا وإصابة 13 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة

الصومال..مقتل 15 شخصا وإصابة 13 آخرين في هجوم بسيارة…

2021-09-25 / 10:22 مساءً
Photo of إغلاق مطار جزيرة “لابالما” في الكناري بسبب سحب الرماد البركاني

إغلاق مطار جزيرة “لابالما” في الكناري بسبب سحب الرماد…

2021-09-25 / 7:15 مساءً
Photo of “كفار هياروك ” ..أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية

“كفار هياروك ” ..أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية

2021-09-25 / 6:31 مساءً
Photo of فرنسا.. مظاهرة جديدة احتجاجا على التصاريح الصحية في باريس

فرنسا.. مظاهرة جديدة احتجاجا على التصاريح الصحية في باريس

2021-09-25 / 5:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق