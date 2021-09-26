بريطانيا تمنح 10500 تأشيرة عمل لمواجهة النقص في اليد العاملة

2021-09-26 / 11:09 صباحًا
6
هبة بريس _ وكالات

ستمنح المملكة المتحدة ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل مؤقتة سعيا منها للاستجابة للنقص باليد العاملة، وهو قرار اتخذته الحكومة أمس السبت، ويمثل تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذه التأشيرات -التي مدتها 3 أشهر وتبدأ من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلَين- أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.

وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.

ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.

وتواجه البلاد أزمة في إمدادات الوقود، بعد إعلان شركة “بريتيش بتروليوم” (British Petroleum) البريطانية إغلاق بعض محطات الوقود بشكل مؤقت بسبب نقص في عدد سائقي الشاحنات. وقد اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود، خصوصا في العاصمة لندن، ومناطق جنوب شرق البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

2021-09-26 / 6:35 مساءً
Photo of رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر أدت لمقتل مئات الآلاف

رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر…

2021-09-26 / 6:20 مساءً
Photo of طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات

طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على…

2021-09-26 / 5:01 مساءً
Photo of آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية المقاعد النيابية

آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية…

2021-09-26 / 3:29 مساءً
Photo of الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به مسلح

الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به…

2021-09-26 / 3:07 مساءً
Photo of شقيقتين يابانيتين أكبر توأم يدخلان موسوعة ” غينيس

شقيقتين يابانيتين أكبر توأم يدخلان موسوعة ” غينيس

2021-09-26 / 2:41 مساءً
Photo of 3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة

3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في…

2021-09-26 / 1:01 مساءً
Photo of احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

2021-09-26 / 12:52 مساءً
Photo of مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

2021-09-26 / 12:19 مساءً
Photo of مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

2021-09-26 / 12:05 مساءً

‫6 تعليقات

  5. السلام عليكم و رحمة الله،
    من فظلكم انا مهتم بهذا الاعلان هل يوجد رابط؟ للاتصال او الحصول على معلومات بهذا الخصوص؟
    شكرا جزيلا.
    يوسف ضاهر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق