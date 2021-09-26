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صفرو.. إيقاف مروج للمخدرات بالمدينة القديمة

2021-09-26 / 10:21 صباحًا
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هبة بريس _ ع المحياوي

تمكنت عناصر للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو ، عشية يوم أمس السبت بالمدينة القديمة من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية ، بعد كمين محكم اشتبه تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدارت.

هذا، وقد أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة بقاعدة البيانات الخاصة بالشخص المبحوث عنه، على أن المشتبه فيه يشكل موضوع قضايا جارية يتم البحث حاليا من طرف المصالح الأمنية بمفوضية الأمن بصفرو تتعلق بترويج المخدرات .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم غد الإثنين، كما أن هذه العملية الأمنية تجسد التفاعل الإيجابي والفوري مع مختلف الشكايات والوشايات الواردة على مصالح مفوضية الأمن بصفرو

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