منحة نهاية الخدمة..لسان حال الوزراء يقول ” انا ومن بعدي الطوفان “

2021-09-26 / 10:00 صباحًا
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ع عياش _ هبة بريس

ينتظر عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها الحصول على تعويضات مهمة ترتبط بنهاية الخدمة

وسيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا.

وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء. وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا

المحلل السياسي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي علق على الموضوع عبر تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك وجاء فيها “منحة نهاية الخدمة …سيرحل وزراء حكومة العثماني قريبا… محملين بما خف وطاب …سيحصلون على تعويض، نظير رحيلهم، يناهز مرتبهم عشر مرات…أي ما يناهز المليار ونصف مليار سنتيما (أكثر من 15 مليون درهما)…مع احتفاظ كل منهم بتقاعد مريح يناهز 4 مليون سنتيما شهريا” .

وتابع “ديون المغرب تجاوزت الخطوط الحمر، وميزانية الدولة السنوية لم تعد تستقيم إلا بأنبوب الديون والاقتطاعات وجيوب المواطنين، وما تبيعه الدولة من ممتلكاتها الخاصة…هم يعرفون ذلك، لكن لسان حالهم يقول: أنا أولا وبعدي الطوفان…مع أن الطوفان لن يستثني أحدا، وقد يبدأ بهم هم أنفسهم.”.

تجدر الإشارة ان هذا الموضوع بالخصوص تطرق اليه مغاربة الفيسبوك اذ صبت مجمل الآراء في رافد اعتباره ريع سياسي يفترض ايقافه والإنهاء معه بل وعدم جعل المهام الانتدابية فرصة لنيل تعويضات كبيرة.

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‫4 تعليقات

  1. انظروا إلى حجم الريع الفاحش الذي يؤديه المغاربة كأجور وامتيازات رغم الأزمة الاقتصادية والكوفيد:
    _الجماعات المحلية : 155 مليون درهم في السنة / رؤساء مجالس العمالات والاقاليم : 48 مليون درهم في السنة / رؤساء ونواب 12 جهة : 30 مليون درهم في السنة / الوزراء : 28 مليون في السنة / المستشارين: 46 مليون درهم في السنة / النواب: 151 مليون درهم في السنة.
    _إظافة إلى تعويضات التنقل والفنادق والاكل والهاتف والبنزين وتذاكر الطيران و…و…زيادة على كل ما ينهبون.
    _خلال 5 سنوات نؤدي كريع لهؤلاء: 2 مليار و 530 مليون درهم ( أي 253 مليار سنتيم )
    كفا كفا كفا..

  3. خدمتي واحد وعشرون سنة.. لم يتم الوصول اليها.ونازت عالقة..إلا بالتجارجير في المحاكم والشكايلدات الالكترونية..وللادلرة المعنية….مغ الحق فيه…تشريعيا وإدارية….تخياتي….اشنو واقع…لاادري..سبب الهوة التي يصل عماد بها هوة المحيط الأطلسي.ههههه

  4. لا حول و لا قوة إلا بالله، حنا نخدمو أزيد من ثلاثين عاما و لا نحصل على أي حق يضمنه قانون الشغل المغربي ( يا حسرة )
    لسبب قالوا أنه “سياسي” و شركة سعودي أوجيه شركة سيادية، لعلم الجميع سعودي أوجيه فرع المغرب كانت مكلفة بصيانة القصور السعودية بالمغرب فاس و طنجة
    تم توقيفنا جماعيا و كليا عن العمل في أبريل 2017 و اجتهدت السلطات المحلية بتأمين التوقيف أمنيا و تأطير كاذب علينا أن الحقوق مضمونة و لم نستلمها لحد كتابة هذه السطور و شكرا لنشرها حتى يعلم الجميع أن لدينا مسؤولون لا يهمهم مصير مواطنيهم يعني بلاد كية لي جات فيه

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