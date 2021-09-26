منحة نهاية الخدمة..لسان حال الوزراء يقول ” انا ومن بعدي الطوفان “

ع عياش _ هبة بريس

ينتظر عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها الحصول على تعويضات مهمة ترتبط بنهاية الخدمة

وسيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا.

وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء. وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا

المحلل السياسي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي علق على الموضوع عبر تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك وجاء فيها “منحة نهاية الخدمة …سيرحل وزراء حكومة العثماني قريبا… محملين بما خف وطاب …سيحصلون على تعويض، نظير رحيلهم، يناهز مرتبهم عشر مرات…أي ما يناهز المليار ونصف مليار سنتيما (أكثر من 15 مليون درهما)…مع احتفاظ كل منهم بتقاعد مريح يناهز 4 مليون سنتيما شهريا” .

وتابع “ديون المغرب تجاوزت الخطوط الحمر، وميزانية الدولة السنوية لم تعد تستقيم إلا بأنبوب الديون والاقتطاعات وجيوب المواطنين، وما تبيعه الدولة من ممتلكاتها الخاصة…هم يعرفون ذلك، لكن لسان حالهم يقول: أنا أولا وبعدي الطوفان…مع أن الطوفان لن يستثني أحدا، وقد يبدأ بهم هم أنفسهم.”.

تجدر الإشارة ان هذا الموضوع بالخصوص تطرق اليه مغاربة الفيسبوك اذ صبت مجمل الآراء في رافد اعتباره ريع سياسي يفترض ايقافه والإنهاء معه بل وعدم جعل المهام الانتدابية فرصة لنيل تعويضات كبيرة.

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