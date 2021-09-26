A person casts their vote for the general elections in Berlin, Germany, September 26, 2021. REUTERS/Kai Pfaffenbach

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

2021-09-26 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد، في ألمانيا في انتخابات تشريعية غير واضحة النتائج يتنافس فيها الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في الحكم.

ودعي الناخبون، البالغ عددهم حوالى 60,4 مليونا للإدلاء بأصواتهملانتخاب نوابهم، فيما تشير آخر استطلاعات للرأي إلى تقدم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة وزير المال أولاف شولتز بفارق طفيف بحصوله على 25 بالمئة من نوايا الأصوات، مقابل 22 إلى 23 بالمئة للمحافظين بزعامة أرمين لاشيت، وهي أدنى نسبة تاريخية لحزب المستشارة المنتهية ولايتها.

ويسجل الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة وزير المال الحالي أولاف شولتز تقدما طفيفا بحصولهم على 25% من نوايا الأصوات مقابل 22 إلى 23% لمرشح المحافظين أرمين لاشيت، وهي نسبة متدنية تاريخيا، بحسب آخر استطلاعات الرأي.

غير أن الفارق الضئيل للغاية بين وسط اليسار ووسط اليمين، لا يسمح بإطلاق تكهنات.

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