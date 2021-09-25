إحباط محاولة تهريب أزيد من 106 ألف أورو بميناء طنجة المتوسط

2021-09-25 / 11:20 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

أحبطت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم السبت، محاولة تهريب أزيد من 106 ألف أورو دون تصريح لدى المؤسسات المعنية.

وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن عناصر الجمارك العاملة في منطقة وصول المسافرين بميناء طنجة المتوسط حجزت 106 ألف و 950 أورو كان مواطن مغربي مقيم بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الجمارك، في إطار مهام المراقبة الاعتيادية للمسافرين، أخضعت سيارة نفعية مرقمة بإيطاليا لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على هذا المبلغ المالي مدسوس في حقيبة يد وسط الأمتعة على متن السيارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاستماع على المعني بالأمر من قبل عناصر الجمارك قبل إحالته ، بتعليمات من النيابة العامة ، على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية.

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