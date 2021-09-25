أكادير.. حجز طنين من مخدر الشيرا وتوقيف سبعة أشخاص

2021-09-25 / 10:44 مساءً
21
هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط ثلاثة من الموقوفين بمدينة أكادير، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه بمنطقة “إليغ”، وذلك بناءً على مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه لتورطه في التهريب الدولي للمخدرات، قبل أن يقود تنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا إلى توقيف شخص رابع بمنطقة ” تغازوت ” التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر شمال مدينة أكادير.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيهم بمنطقة ” تغازوت “، مكنت من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة غير المشروعة، فضلا عن حجز شحنة مكونة من 64 رزمة من مخدر الشيرا المعد للتهريب الدولي، بلغ وزنها الإجمالي طنين (02) من هذه المادة المخدرة، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي وكمية من الوقود ومجموعة من المعدات والتجهيزات المستعملة في الملاحة البحرية.

وخلص البلاغ إلى أنه قد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا ..صحيفة تكشف حجم الانفاق الجزائري لاخراج بن بطوش من اسبانيا

اسبانيا ..صحيفة تكشف حجم الانفاق الجزائري لاخراج بن بطوش…

2021-09-25 / 7:11 مساءً
Photo of الداخلة: عملية تسليم السلط تمت بين الراغب حرمة الله وسيدي صلوح الجماني

الداخلة: عملية تسليم السلط تمت بين الراغب حرمة الله…

2021-09-24 / 11:06 مساءً
Photo of نقابة تحذر من استمرار نفس الذهنية في تدبير قطاع التعليم

نقابة تحذر من استمرار نفس الذهنية في تدبير قطاع…

2021-09-23 / 7:12 مساءً
Photo of إخلاء سبيل النائب التونسي ياسين العياري

إخلاء سبيل النائب التونسي ياسين العياري

2021-09-23 / 6:14 مساءً
Photo of العفو الدولية تطالب من المغرب عدم تسليم إيغوري للصين

العفو الدولية تطالب من المغرب عدم تسليم إيغوري للصين

2021-09-22 / 11:39 مساءً
Photo of وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

2021-09-22 / 10:36 صباحًا
Photo of برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس لأسرة الراحل بوتفليقة

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس لأسرة الراحل…

2021-09-18 / 10:46 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يعزي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

الملك محمد السادس يعزي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

2021-09-18 / 9:20 مساءً
Photo of عاجل : الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في ذمة الله

عاجل : الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في…

2021-09-17 / 11:32 مساءً
Photo of رسالة مؤثرة من محمود العارضة لأمه.. حمل لها علبة عسل

رسالة مؤثرة من محمود العارضة لأمه.. حمل لها علبة…

2021-09-17 / 11:10 مساءً

‫21 تعليقات

  1. اللهم اهدي ابنائنا وبناتنا يآرب وارفع عنا هذآ البلاء الذي حطم عقولهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم من كانوا سبب وحليلة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق