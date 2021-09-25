أكادير.. حجز طنين من مخدر الشيرا وتوقيف سبعة أشخاص

هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط ثلاثة من الموقوفين بمدينة أكادير، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه بمنطقة “إليغ”، وذلك بناءً على مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه لتورطه في التهريب الدولي للمخدرات، قبل أن يقود تنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا إلى توقيف شخص رابع بمنطقة ” تغازوت ” التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر شمال مدينة أكادير.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيهم بمنطقة ” تغازوت “، مكنت من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة غير المشروعة، فضلا عن حجز شحنة مكونة من 64 رزمة من مخدر الشيرا المعد للتهريب الدولي، بلغ وزنها الإجمالي طنين (02) من هذه المادة المخدرة، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي وكمية من الوقود ومجموعة من المعدات والتجهيزات المستعملة في الملاحة البحرية.

وخلص البلاغ إلى أنه قد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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