إيقاف عصابة إجرامية بفاس تنشط في مجال السرقات الموصوفة

ع محياوي _هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع الجاري من إيقاف عصابة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص،تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 40 سنة، تنشط في مجال السرقات الموصوفة و شراء المسروق.

المشتبه فيهم، من ذوي السوابق القضائية العديدة، أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة، قاموا بتاريخ 15 شتنبر الجاري بسرقة ما مجموعه 11 جهاز تلفاز من أحجام وأنواع مختلفة، 04 مكبرات للصوت وأسلاك كهربائية خاصة بربط الأجهزة الإلكترونية فيما بينها من داخل شاحنة كانت مستوقفة بالشارع العام، حيث قام المشتبه فيه الرئيسي بكسر أقفال حاوية الشاحنة و نقل الأشياء المسروقة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات.

وقد تجندت العناصر الأمنية وباشرت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي أسفرت عن إيقاف اثنين من هذه العصابة الإجرامية بمدينة صفرو بتنسيق مع مصالح الشرطة بهذه المنطقة الأمنية، والتي قادت إلى إيقاف باقي المتورطين بكل من مدن فاس، قرية با محمـد و منطقة كيكو ناحية بولمان، من بينهم شخص قام بشراء المسروق، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز الدراجة النارية ثلاثية العجلات والأشياء موضوع السرقة من داخل الشاحنة، فضلا عن أسلحة بيضاء و مبلغ مالي متحصل عليه من تصريف الأشياء المسروقة وفي نفس الوقت تم حجز سيارتين تم استعمالها من طرف المشتبه فيهم في تنقلاتهم الإجرامية فضلا عن أشياء متحصل عليها من عمليات سرقة سابقة، بعدة مدن.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل المشاركين أو المساهمين في هذه الأعمال الإجرامية قبل إحالتهم على أنظار العدالة.

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