الحسيمة .. انتخاب لطيفة الجواهري رئيسة لمجلس جماعة بني حذيفة

هبة بريس -

تتطلع لطيفة الجواهري، التي انتخبت الجمعة عن جدارة رئيسة للجماعة الترابية ببني حذيفة بإقليم الحسيمة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إحداث طفرة ونقلة نوعية بهذه الجماعة على جميع المستويات والأصعدة.

وتستشعر لطيفة، ذات ال23 ربيعا، حس وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها باعتبارها ستتولى من الآن فصاعدا تدبير الشأن المحلي للجماعة التي ولدت وترعرعت فيها وكلها أمل وطموح في تحقيق الأفضل لجماعتها وتلبية تطلعات وانتظارات الساكنة التي صوتت لفائدتها في استحقاق ثامن شتنبر.

وأوضحت لطيفة الجواهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أعتبر رئاسة جماعة بني حذيفة مسؤولية كبرى على عاتقي وأنا ممتنة جدا للساكنة المحلية على الثقة الغالية التي وضعتها في وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وعلى قدر الثقة والمسؤولية”.

وأعدت هذه الشابة الطموحة، التي تسعى لترك بصمتها في الساحة السياسية بإقليم الحسيمة، برنامجا متكاملا وواضح المعالم لتأهيل جماعة بني حذيفة والنهوض بالخدمات المقدمة للساكنة يتضمن، على الخصوص، تأهيل دار الشباب المتواجدة بالجماعة وتزويدها بكل ما يلزم من أثاث ومعدات حديثة لتقديم خدماتها لشابات وشباب الجماعة في أحسن الظروف.

كما أخذت على عاتقها توفير النقل المدرسي لتلميذات وتلاميذ جميع الدواوير التابعة للجماعة لتسهيل تنقلهم إلى المؤسسات التعليمية في أحسن الظروف ومحاربة الهدر والانقطاع عن الدراسة، وتقوية شبكة الإنارة العمومية بمركز الجماعة والدواوير التابعة لها، وإحداث مشروع المحطة الطرقية.

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