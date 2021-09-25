وهم الرّيادة ..هل يعي تبون عن أي جزائر يتحدث ؟
يبدو أن تضخم وهم الربادة الاقليمية وصل الى حد الهلوسة عند حكام الجزائر وعلى رأسهم عبد المجيد تبون الذي لايتوانى في كل خرجة اعلامية له في ترديد خطابات نجحت المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجار الشرقية في تحويلها إلى مسكنات و”منومات” لشعب أغتصبت مقدراته .
مناسبة الحديث، تصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بالقول أن الجزائر قوة ضاربة، وكل العالم يعرف قوتها، متابعا “أن كل العالم يعرف أن الجزائر قوة جهوية واقليمية ..” وهي التصريحات التي جرت على تبون سيلا من الانتقادات التي وصل بعضها حد السخرية حيث علق أحد النشطاء الجزائريين قائلا :”عن أي جزائر يتحدث الرئيس تبون ؟”
وفي قراءة سريعة لتصريحات الرئيس الجزائري التي تكتسي طابعا نديا بعيدا عن الواقع الذي يفند كل ماجاء على لسان تبون ، فالجزائر منذ عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة شهدت كسوفا تاريخيا لنفوذها ودورها في المنطقة بل أن الحضور الجزائري في القضايا الاقليمية والجهوية كان شاردا في الوقت الذي ركزت فيه المؤسسة العسكرية جهودها نحو الاانفاق العسكري .
وفي المقابل فالمغرب شكل دائما نموذج الفاعل الإقليمي الذي يسعى إلى أن يتحوّل مرجعاً للأمن الإقليمي ومورداً له، يستعمل بنجاعة موارده بتحويلها إلى أدواتٍ فاعلةٍ للرفع من تأثيره الإقليمي عكس الجارة التي استنزفت مقدراتها في الوقوف أمام المملكة التي يشهد لها بالريادة الاقليمية الحقيقية لا تلك التي تقبح في مخيلة العجائز.
6 تعليقات
معروف على تبون الكذب حتى اصبح ينعث بكذبون. يسمي نفسه برءيس ولا يعرف مقاس قوة الدول، لا يطلع على ما وصل اليه الجيران من قوة في جميع المجالات. ان كان يقصد الترسانة العسكرية فهو مغرور وليس قياس التقدم والتطور لان العسكر الجزائري لا خبرة له ولا تجربة له وقادته عجزة أصابهم مرض الشيخوخة، ومؤسسة ينخرها الفساد.
هذه أعراض مرض الزهايمر الله ينجينا و ينجيكم .
و الغريب أنه أصبح مرضا معديا بين العصابة الحاكمة في الجزائر
يجب أن لا ننبه الجزائر إلى متل هذه الخرجات . يجب أن نسايرهم فيها و أن لا نبين عيوبهم حتى يزدادوا تخلفا و المغرب يتقدم في صمت
بويا عمر سدوه
بويا عمر سداتو وزارة الصحة أيام البروفسور الوردي
انه مفعول الزطلة تبون يرى الجزاءر قوة اقليمية وكل الدول تاخد تجربتها و مشورتها اما لعمامرة فقال ان الجزاءر لديها حلول ناجعة لخروج العالم من الازمة ما بعد كورونا سيطرحها على في الامم المتحدة نهاية العصابة بالفعل اقتربت
والله العظيم حنا المغاربة ممسالينش ليكم, والله لدينا انشغالاتنا, ممسالينش ليكوم أيها العجزة. نصيحة أبدية إغلقوا أفواهكم وألسنتكم المسمومة وقلوبكم المملوؤة بالحقد والحسد…فقد أصبحتم عرضة للسخرية العالمية. نحن دولة الفتوحات وأرض اللقاءات وملتقى الحضارات وسماؤنا مفتوحة لكل الطائرات ليس كأسطولكم المتهالك المفلس الذي ينقل الغبرة والكوكايين لرئيسكم وأبنائه وجينيرالتكم…
الشعب ينتظر خطّة استعجالية للفيضانات وطوابير الماء والمواد الغذائية…و…والرد على إهانة فرنسا وإهانة لخضر الإبراهيمي الذي حطم أسطورة بلد المليون ونصف مليون شهيد.