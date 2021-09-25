وهم الرّيادة ..هل يعي تبون عن أي جزائر يتحدث ؟

2021-09-25 / 9:13 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن تضخم وهم الربادة الاقليمية وصل الى حد الهلوسة عند حكام الجزائر وعلى رأسهم عبد المجيد تبون الذي لايتوانى في كل خرجة اعلامية له في ترديد خطابات نجحت المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجار الشرقية في تحويلها إلى مسكنات و”منومات” لشعب أغتصبت مقدراته .

مناسبة الحديث، تصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بالقول أن الجزائر قوة ضاربة، وكل العالم يعرف قوتها، متابعا “أن كل العالم يعرف أن الجزائر قوة جهوية واقليمية ..” وهي التصريحات التي جرت على تبون سيلا من الانتقادات التي وصل بعضها حد السخرية حيث علق أحد النشطاء الجزائريين قائلا :”عن أي جزائر يتحدث الرئيس تبون ؟”

وفي قراءة سريعة لتصريحات الرئيس الجزائري التي تكتسي طابعا نديا بعيدا عن الواقع الذي يفند كل ماجاء على لسان تبون ، فالجزائر منذ عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة شهدت كسوفا تاريخيا لنفوذها ودورها في المنطقة بل أن الحضور الجزائري في القضايا الاقليمية والجهوية كان شاردا في الوقت الذي ركزت فيه المؤسسة العسكرية جهودها نحو الاانفاق العسكري .

وفي المقابل فالمغرب شكل دائما نموذج الفاعل الإقليمي الذي يسعى إلى أن يتحوّل مرجعاً للأمن الإقليمي ومورداً له، يستعمل بنجاعة موارده بتحويلها إلى أدواتٍ فاعلةٍ للرفع من تأثيره الإقليمي عكس الجارة التي استنزفت مقدراتها في الوقوف أمام المملكة التي يشهد لها بالريادة الاقليمية الحقيقية لا تلك التي تقبح في مخيلة العجائز.

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