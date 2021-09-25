الداخلة : احباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 60 شخص

2021-09-25 / 8:22 مساءً
1
هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر خاصة، أن فرقة الأمن الوطني بمدينة الداخلة، قامت فجر اليوم السبت 25 شتنبر الجاري، من إحباط اكبر محاولة للهجرة السرية، بمنطقة شاطئية تسمى “plaia khira” ,المتواجدة بنفود الجماعة الترابية للمدينة الداخلة جنوب المملكة.

وأكدت ذات المصادر، أن دورية مشتركة بين الأمن الوطني والسلطات المحلية، والتي كانت تقوم بتمشيط الساحل الغربي قرب الحي الصناعي، حيث لاحظوا حركة غير عادية، مما استدعى تدخلهم حيث تمكنوا من إحباط عملية للهجرة السرية بالمنطقة المذكورة.

وأفادت ذات المصادر، أنه جرى توقيف حوالي 60 مهاجرا من جنسية مغربية، كانوا في صدد الإستعداد للإبحار نحو جزر الكناري، حيث إستطاع قارب صيد تقليدي، من الفرار وسط المحيط الأطلسي، بعد أن إكتشاف ربانه أن الشرطة القضائية والسلطات المحلية، قامت بتطويق الشاطئ المذكور، وشل حركة الموقوفين قبل أن يمتطوا ذات القارب.

ومباشر بعد عملية تمشيط، محيط موقع الحادث تم حجز حوالي 600 لتر من البنزين، وكذا أكياس بلاستيكية بداخلها مواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى محرك من نوع 25 حصان.

ومن جهة ثانية ثم تسليم الموقوفين، إلى مصلحة الشرطة القضائية المداومة بالمنطقة الجهوية للامن بالداخلة، التي باشرت تحقيقاتها في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of إحباط محاولة تهريب أزيد من 106 ألف أورو بميناء طنجة المتوسط

إحباط محاولة تهريب أزيد من 106 ألف أورو بميناء…

2021-09-25 / 11:20 مساءً
Photo of إيقاف عصابة إجرامية بفاس تنشط في مجال السرقات الموصوفة

إيقاف عصابة إجرامية بفاس تنشط في مجال السرقات الموصوفة

2021-09-25 / 10:40 مساءً
Photo of تلقيح حوالي 82 في المائة من الساكنة المستهدفة بجهة بني ملال – خنيفرة

تلقيح حوالي 82 في المائة من الساكنة المستهدفة بجهة…

2021-09-25 / 10:14 مساءً
Photo of سطات…مناشدات بفتح القاعات الرياضية والحمامات

سطات…مناشدات بفتح القاعات الرياضية والحمامات

2021-09-25 / 10:11 مساءً
Photo of طنجة..الأمن يوضح حقيقة فيديو يوثق محاولة اختطاف شاب

طنجة..الأمن يوضح حقيقة فيديو يوثق محاولة اختطاف شاب

2021-09-25 / 9:35 مساءً
Photo of الداخلة.. تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر

الداخلة.. تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار…

2021-09-25 / 7:59 مساءً
Photo of تطوان ..طبيب تخدير يهدد بالانتحار علنا أمام زملائه

تطوان ..طبيب تخدير يهدد بالانتحار علنا أمام زملائه

2021-09-25 / 6:19 مساءً
Photo of “عاملات الحمامات” يحتجن: “تقهرنا وغرقنا فالكريديات”

“عاملات الحمامات” يحتجن: “تقهرنا وغرقنا فالكريديات”

2021-09-25 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 1444 إصابة و30 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1444 إصابة و30 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-25 / 4:19 مساءً
Photo of اسبانيا تقرر تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين

اسبانيا تقرر تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين

2021-09-25 / 3:56 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق