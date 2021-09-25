الداخلة : احباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 60 شخص

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر خاصة، أن فرقة الأمن الوطني بمدينة الداخلة، قامت فجر اليوم السبت 25 شتنبر الجاري، من إحباط اكبر محاولة للهجرة السرية، بمنطقة شاطئية تسمى “plaia khira” ,المتواجدة بنفود الجماعة الترابية للمدينة الداخلة جنوب المملكة.

وأكدت ذات المصادر، أن دورية مشتركة بين الأمن الوطني والسلطات المحلية، والتي كانت تقوم بتمشيط الساحل الغربي قرب الحي الصناعي، حيث لاحظوا حركة غير عادية، مما استدعى تدخلهم حيث تمكنوا من إحباط عملية للهجرة السرية بالمنطقة المذكورة.

وأفادت ذات المصادر، أنه جرى توقيف حوالي 60 مهاجرا من جنسية مغربية، كانوا في صدد الإستعداد للإبحار نحو جزر الكناري، حيث إستطاع قارب صيد تقليدي، من الفرار وسط المحيط الأطلسي، بعد أن إكتشاف ربانه أن الشرطة القضائية والسلطات المحلية، قامت بتطويق الشاطئ المذكور، وشل حركة الموقوفين قبل أن يمتطوا ذات القارب.

ومباشر بعد عملية تمشيط، محيط موقع الحادث تم حجز حوالي 600 لتر من البنزين، وكذا أكياس بلاستيكية بداخلها مواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى محرك من نوع 25 حصان.

ومن جهة ثانية ثم تسليم الموقوفين، إلى مصلحة الشرطة القضائية المداومة بالمنطقة الجهوية للامن بالداخلة، التي باشرت تحقيقاتها في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة.

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