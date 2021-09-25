الداخلة.. تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر

2021-09-25 / 7:59 مساءً
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هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من توقيف ستة مشتبه فيهم، من بينهم موظف شرطة يعمل بنفس المدينة، وذلك لارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية أمنية كانت قد مكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة انطلاقا من شاطئ “الخيرة” بمدينة الداخلة، حيث أسفرت عن توقيف خمسة منظمين وبرفقتهم 49 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم ست (06) نساء وتسعة (09) قاصرين، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحركين بحريين ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها فرق الشرطة القضائية أظهرت تورط موظف برتبة مفتش شرطة، يعمل بإحدى مصالح الأمن العمومي بنفس المدينة، في المساهمة في تسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل تلقي مبالغ مالية من المنظمين.

وأوضح البلاغ أنه قد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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