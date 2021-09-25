اسبانيا ..صحيفة تكشف حجم الانفاق الجزائري لاخراج بن بطوش من اسبانيا

2021-09-25 / 7:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة ABC الاسبانية عن حجم الانفاق المالي الكبير للجزائر على زعيم جبهة البوليساريو الذي كان قد دخل اسبانيا بهوية مزورة قصد العلاج من مضاعفات اصابته بوباء كورونا بحسب الرواية الجزائرية .

وتوصلت الصحيفة الاسبانية الى معطيات وأرقام تكشف سخاء الجنرالات في الانفاق على زعيم جبهة الخيام البالية وهي أموال تستنزف مقدرات الشعب الجزائري حيث تبين ان العسكر أنفقوا 489،89 أورو على استخدام الطائرة الطبية التي أقلته من مطار بامبولنا في اتجاه الجزائر ..

وتسبب استقبال زعيم “البوليساريو” بن بطوش، بهوية مزورة من طرف مدريد في أزمة دبلوماسية كبيرة بين المغرب واسبانيا، قبل أن تستأنف العلاقات بين البلدين وتتم إقالة وزيرة الخارجية الاسبانية من منصبها.

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