“كفار هياروك ” ..أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية
هبة بريس - وكالات
أعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، عن التحاق أول طالبة مغربية غير يهودية الأصل بجامعة إسرائيلية لإتمام دراستها.
وكتب غوفرين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة بالمدرسة الدولية “كفار هياروك” للدراسة”.
وكان المغرب قد أعلن المغرب عن استئناف العلاقات مع إسرائيل، أواخر سنة 2020 ، أعقبه زيارات لمسؤويلن اسرائيلين للمغرب وفتح مكتب اتصال الذي يعد بمثابة تمثيلية دبلوماسية لتل أبيب بالرباط .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
16 تعليقات
غير فتحو الجامعات لاولادنا حتى احنا رسلوهم يقراو
هل انقرضوا الجامعات في المغرب حتى نرسل ابناءنا الى إسرائيل لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هذآ يحطم من كرامة التعليم بالمغرب .
بالفعل إسم على مسمى.
هذآ الأب لم يجد تسجيل ابنته إلا في هذه الجامعة .حتى وان كانت على حساب تويتر فكان عليه عدم قبول ذالك.
لو كانت ابنتي لمسحت إسمها من سجيل الحالة المدنية بصفة نهائية
ليس لها نسب ولا أصل ولا ان تكون مغربية أصلا.
لقد أخذت العبرة بالعكس (أطلبوا العلم ولو في الصين)هههههههه
أطلبوا العلم من المهد الى اللحد. وهي الآن اختارت اللحد .من يذهب إلى إسرائيل .كيف يعود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لازال القرار بين يديها نتمنى لها ان تعيد النظر وتتراجع حتى تكون لها حب الوطنية.
الحمدلله لدينا جامعات متفوقة الجودة وتستحق التقييم الجيد فلما اختارت متابعة دراستها بهذه الجامعة بالضبط…
ما أثار انتباهي هو لماذا لم يتم منعها من طرف ابويها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما على اظن أنها خطة سياسية فقط بين البلدين.
اول مرة في تاريخ المغرب طالبة تلتحق للدراسة في جامعة اسراپلية.
كما يقال (عشنا وشفنا بناتنا يخترن بانفسهن اين يتم درستهن.).
لقد رخست نفسها بثمن رخيس للغاية . حسبي الله ونعم الوكيل فيها