“كفار هياروك ” ..أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية

2021-09-25 / 6:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، عن التحاق أول طالبة مغربية غير يهودية الأصل بجامعة إسرائيلية لإتمام دراستها.

وكتب غوفرين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة بالمدرسة الدولية “كفار هياروك” للدراسة”.

وكان المغرب قد أعلن المغرب عن استئناف العلاقات مع إسرائيل، أواخر سنة 2020 ، أعقبه زيارات لمسؤويلن اسرائيلين للمغرب وفتح مكتب اتصال الذي يعد بمثابة تمثيلية دبلوماسية لتل أبيب بالرباط .

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