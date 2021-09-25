تطوان ..طبيب تخدير يهدد بالانتحار علنا أمام زملائه

هبة بريس - تطوان

هدد سعيد العباري، طبيب أخصائي في التخدير والإنعاش بمستشفى سانية الرمل بتطوان، بوضع حد لحياته علنا أمام زملائه بسبب ما قال عنه أنها أوضاع مزرية يعيشها المركز الاستشفائي .

وكتب العياري، في تدوينة فيسبوكية حذفها لاحقا، “ياما رعيت للمرضى ومعاناته، والآن إما ترعيو ليا يا إما نوضع حد لحياتي لأنني الأدرى بمعاناتي” متابعا :”اخر نداء لي، أنا نهار الإثنين 27 شتنبر سأضع حدا لحياتي أمام زملائي للرأي العام حتى يعرفون ما نعاني الأمرين لأجل أبناء جلدتنا من المغربيات والمغاربة”.

وسبق للطبيب المذكور أن خرج في تدوينات سابقة ينتقد فيها الأوضاع التي يعيشها مستشفى سانية الرمل تطوان .

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