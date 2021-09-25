“عاملات الحمامات” يحتجن: “تقهرنا وغرقنا فالكريديات”
مع استمرار إغلاق الحمامات عملا بقرار الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، تتفاقم معاناة العاملين والعاملات بهذا القطاع، الاقتصادية والاجتماعية يوم بعد آخر.
ونظمت عدد من العاملات بالحمامات بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، احتجاجا ضد قرار الإغلاق مطالبين الجهات المعنية بإصدار قرار يسمح له باستئناف أنشطتهم في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد، عبرت عدد من “الكسالات” عن معاناتهن بسبب قرار الحكومة، لافتين أنهن أغلبهن المعيلات الوحيدات لعشرات الأسر التي تواجه اليوم التشرد والجوع بسبب الإغلاق.
وأضافت أحد العاملات قائلة “تقهرنا بهاد القرار اللي طول، وغرقنا فالكريديات، وخاص الحكومة دير لينا شي حل باش تعتقنا وتعتق أولادنا وأسرنا”.
وتطالب مستخدمات الحمامات الحكومة بتعليق قرار الإغلاق واستئناف أنشطة عدد من القطاعات من ضمنها الحمامات، خصوصا بعد تراجع حصيلة الإصابات والوفيات وتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.
14 تعليقات
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط البرتوقالي فلما لا تفتح الحمامات لكي يتمعشوا هؤلاء (الكسلات)..
انا مساندة معهن في تنظيم وقفات احتجاجية.حتى تستيقظ الحكومة الجديدة وتراعي لهذه الطبقة الكادحة والفقيرة وتسرع في فتح الحمامات .
هناك بعض المدن سمحوا لهم بفتح الحمامات والحمدلله هن الآن يشتغلون وتحسنت اوضاعهن الاقتصادية.ونتمنى الحمامات الأخرى بفتحها.
يجب على الحكومة الجديدة ان تجد حلا مناسبا للجميع ويرضي الكل وذالك باكمال التلقيح والحصول على جواز التلقيح
يجب اولا فتح المساجد بصفة عامة وكذا الحمامات وبكل صراحة نريد الرجوع الى الحياة الطبيعية بإذن الله
للقضاء على البطالة يجب فتح الحمامات لان الاحصائيات في هذآ المهام رفعت من مستوى الاقتصادي بالمغرب اكثر.ولكم الدراسات الاقتصادية في ذالك..
نتخوف ان تكون لكم قرارت مثل قرارات الحكومة السابقة ولكن لنا أمل في التغيرات والاصلاح في الحكومة الجديدة .
نريد فتح الحمامات والمساجد وانتهى الكلام معكم
إن هذه الفئة المستهدفة من اجل مصلحة الاقتصاد الوطني والطبقة الهشة ينبغي على الحكومة الجديدة ان تراعي لمصالحهن لفك ديونهن
اغلاق الحمامات سبب تشرد عائلات لاحولة لهم ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
في اعتقادي الشخصي أنها كارثة كبرى لغلق الحمامات وهي المسبب الرئيسي للتشرد وتفشي البطالة والتشرد والمجاعة لهذا يجب على الحكومة الجديدة تأخذ قرار صائب تجاه هؤلاء.
أين هي الحكومة الجديدة لتعالج هذا المشكل المطروح منذ إغلاق الحمامات فيجب عليها وجود حلول ترضي الجميع.
هذآ مؤرف جدآ وهذه السيناريوهات مل منها المواطن البسيط وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
نحن لا نطالب من الحكومة الجديدة . مطالب صعبة ولكن كل ما في الأمر هو فتح لنا الحمامات . لأنه مصدر معيشتنا اليومي وقوت ابنائنا ولكم واسع النظر..