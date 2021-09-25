إغلاق الحمامات
صورة تعبيرية

“عاملات الحمامات” يحتجن: “تقهرنا وغرقنا فالكريديات”

2021-09-25 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

مع استمرار إغلاق الحمامات عملا بقرار الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، تتفاقم معاناة العاملين والعاملات بهذا القطاع، الاقتصادية والاجتماعية يوم بعد آخر.

ونظمت عدد من العاملات بالحمامات بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، احتجاجا ضد قرار الإغلاق مطالبين الجهات المعنية بإصدار قرار يسمح له باستئناف أنشطتهم في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، عبرت عدد من “الكسالات” عن معاناتهن بسبب قرار الحكومة، لافتين أنهن أغلبهن المعيلات الوحيدات لعشرات الأسر التي تواجه اليوم التشرد والجوع بسبب الإغلاق.

وأضافت أحد العاملات قائلة “تقهرنا بهاد القرار اللي طول، وغرقنا فالكريديات، وخاص الحكومة دير لينا شي حل باش تعتقنا وتعتق أولادنا وأسرنا”.

وتطالب مستخدمات الحمامات الحكومة بتعليق قرار الإغلاق واستئناف أنشطة عدد من القطاعات من ضمنها الحمامات، خصوصا بعد تراجع حصيلة الإصابات والوفيات وتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

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