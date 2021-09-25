في أمريكا.. طفل في الثانية من عمره يقتل نفسه بسلاح أحد أقربائه

2021-09-25 / 4:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

توفي طفل يبلغ عامين في تكساس بعدما عثر على مسدس محشو في حقيبة ظهر أحد أفراد أسرته، وهي مأساة باتت تتكرر بكثرة في الولايات المتحدة.

وقالت شرطة واكو في بيان إن الطفل أصيب برصاصة في رأسه، ويبدو في هذه المرحلة من التحقيق أنه أطلق النار على نفسه “عن طريق الخطأ”.

وفر صاحب السلاح البالغ 21 عاما بعد إطلاق النار. لكنه سلم نفسه للشرطة لاحقا وتم توقيفه ووُجهت إليه تهمة “إخفاء الأدلة”.

وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة مخيفة من الحوادث المماثلة.

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