اسبانيا تقرر تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين

هبة بريس

قررت السلطات الإسبانية تمديد إغلاق “المعابر الحدودية” بمدينتيْ سبتة ومليلية المحتلتين، حتى 31 من أكتوبر القادم.

وذكر بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية، أنه تقرر استمرار إغلاق المعبرين الحدوديين بعد انتهاء التمديد السابق في 30 شتنبر الجاري، المرتبط بمعايير تطبيق تقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية من الدول الثالثة إلى الاتحاد الأوروبي ودول شنغن، لأسباب ترتبط بالأزمة الصحية الناجمة عن كوفید-19.

وأضاف البلاغ أن الوضع الوبائي لم يتغير بشكل جوهري على المستوى العالمي، وأن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، “قام بتعديل التمديد إلى حدود الساعة الـ12 ليلا من 31 أكتوبر القادم، دون أن يكون تعديلا نهائيا استجابة للظروف المتغيرة أو توصيات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

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