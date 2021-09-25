حكيمي: ميسي فاجأني

2021-09-25 / 2:38 مساءً
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هبة بريس - متابعة

كشف النجم المغربي، أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لم يكن وراء رحيله عن ريال مدريد في صيف 2020.

وقال حكيمي، خلال حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “تعلمت الكثير من زيدان.. ولا علاقة له بما حدث في 2020”.

وأضاف: “كانت هناك أشياء أخرى، مرتبطة بشكل خاص بأزمة كورونا، لذا ريال مدريد جعلني أغادر.. في ذلك الوقت أجريت محادثة مع زيدان، لكنها ستبقى بيننا.. لقد كان يفكر بشكل مختلف”.

وواصل: “الاستدعاء الأول في ريال مدريد؟ كنت أجلس مع بعض الأصدقاء على مقعد أمام المنزل ونتحدث، ثم رن الهاتف، لقد كان زيدان! وأخبرني أنني سألعب، ولم أتوقع ذلك”.

وأكمل: “علاقتي مع مبابي؟ نحن شباب ولدينا الكثير من الأشياء المشتركة، ونستمتع بنفس الأشياء.. هذه الصداقة تجعلنا أفضل، وتساعدنا على أن نكمل بعضنا البعض على أرض الملعب”.

وعن ليونيل ميسي، قال: “لم أكن أتوقع أن ميسي سيغادر برشلونة، مثل أي شخص آخر.. لقد لعبت مع العديد من اللاعبين الرائعين، لكنني كنت أفتقد اللعب مع ميسي.. لقد كان حلمًا بالنسبة لي، وفوجئت بالطريقة التي يتعامل بها.. إنه بسيط وهادئ”.

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