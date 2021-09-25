تونس..استئناف الأنشطة الرياضية والشبابية ابتداء من يوم غد الأحد

2021-09-25 / 2:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات التونسية استئناف، ابتداء من يوم غد الأحد، جميع الأنشطة الرياضية والشبابية بالفضاءات الرياضية والشبابية المفتوحة والمغلقة.

وجاء هذا الإعلان إثر قرار الرئيس التونسي ،قيس سعيد، رفع حظر التجول .

وأبرزت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني في بلاغ لها أن المسموح لهم المشاركة في الأنشطة الرياضية والشبابية هم من استكملوا عملية التلقيح مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة والجامعات الرياضية .

وكان الرئيس التونسي قد قرر الجمعة الماضي رفع حظر التجول الساري منذ مارس 2020 للحد من انتشار وباء كورونا 19.

ووفق الرئاسة التونسية فإن الأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 مسموح لهم الحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، مع إظهار ما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

وقد حددت طاقة الاستيعاب بـ 50 في المائة بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بمتر واحد على الأقل، وتطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

وحتى الأن تم تلقيح ثلاثة آلاف و 357 و 86 تونسيا ضد فيروس كورونا الجديد، من إجمالي ستة آلاف و 208 و 138 مسجلا على المنصة الإلكترونية

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