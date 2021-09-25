أمن فاس يوقف عشرينيا متورطا في عمليات سرقة بالعنف

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ، بولاية أمن فاس بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، اشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة و الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالسرقة.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه الملقب ” الحراك “، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية من طرف عناصر الشرطة المتدخلة، التي أسفرت عن تشخيص هوية المعني بالأمر، وتضييق الخناق عليه، وبالتالي وضع حد لنشاطه الإجرامي، وذلك بإلقاء القبض عليه.

تبين من خلال البحث الأولي أن المشتبه فيه متورط في أزيد من 12 قضية جارية يتم البحث فيها من طرف المصالح الأمنية، والتي تتعلق بالسرقة بالخطف، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، علاوة على اقترافه لسرقة من داخل إحدى المنازل استهدفت مجموعة من الأثاث المنزلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضايا، وكذا معرفة مدى تورطه في قضايا مماثلة، و ذلك قبل أن تتم إحالته على أنظار العدالة.

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