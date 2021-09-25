هولندا.. مظاهرات ضد الزامية تقديم شهادة اللقاح بالأماكن العامة

هبة بريس - وكالات

تظاهر المئات من الهولدنيين اعتراضا على قرار الإلزام بإظهار شهادة اللقاح قبل دخول الأماكن العامة.

وحسب رويترز فقد تجمع عدة مئات من المتظاهرين في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية، للتظاهر في وسط المدينة، احتجاجا على الإلزام بإظهار شهادة اللقاح اليوم السبت كدليل على التطعيم ضد كورونا، لدخول الحانات والمطاعم والمسارح وأماكن أخرى.

يأتي ذلك في وقت رُفعت جميع تدابير التباعد الاجتماعي تقريبًا في البلاد، حيث تلقى 72٪ من السكان جرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين أن أقنعة الوجه ستظل إلزامية في وسائل النقل العام.

وحسب إحصاءات فإن أكثر من 40٪ من أصحاب الحانات والمطاعم لا يخططون لطلب شهادة التطعيم من العملاء، حسبما قالت جمعية صناعة الضيافة هوريكا نيدرلاند في البلاد، نقلاً عن دراسة استقصائية لأعضائها.

وقالت إن العديد من الشركات تعتبر هذا المطلب “أداة سياسية” تهدف إلى تعزيز تناول التطعيم، لافتة إلى أنه “ليس من المستحيل تطبيق القانون فحسب، بل سيلحق ضررا ماليا بقطاع بدأ للتو في التعافي”.

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