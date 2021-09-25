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السويد تلغي كافة القيود المفروضة على السفر من وإلى أراضيها

2021-09-25 / 11:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السويد، أنها ستلغي كافة القيود المفروضة على السفر من وإلى أراضيها اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، في تصريحات صحفية، “نعتقد بأننا وصلنا إلى محطة آمنة الآن (..) ويمكننا إلغاء القيود المفروضة على السفر”، مضيفة أن هذه القيود كانت إجراء استثنائيا في ظرفية صعبة.

وأوضحت المسؤولة أن القرار شمل الدول الأوروبية وبعض الدول الآمنة في المرحلة الأولى، قبل أن يهم كافة الدول خاصة بعد تسجيل تحسن كبير في مؤشرات الوضعية الوبائية عبر العالم وتقدم وتيرة التلقيح ضد كورونا.

وتعتبر السويد من الدول التي حققت تقدما كبيرا في عملية تلقيح مواطنيها ضد وباء كورونا، وبادرت إلى إلغاء العديد من القيود المفروضة للحد من العدوى.

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