حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة من المغرب
هبة بريس
قررت السلطات الكندية تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية مع المغرب إلى غاية 29 أكتوبر القادم.
ويتعين عن الراغبين في السفر إلى كندا، انتظار رفع الحظر عن الرحلات المغربية، أو السفر بطريقة غير مباشرة عبر دولة أخرى بعد إجراء اختبار كوفيد19 سلبي.
هذا وكانت السلطات قد قررت الشهر الماضي، تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة الآتية مباشرة من المغرب لمدة شهر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
وعزت وزارة النقل قرارها في بيان إلى “ارتفاع عدد النتائج الإيجابية لاختبارات كوفيد-19 الذي لوحظ لدى المسافرين من المغرب في الأشهر الأخيرة”
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لبينا الدعوة وجئنا إلى البلاد الحبيبة لزيارة الأهل و الأحباب، فعزينا فيمن مات منهم، وتوادعنا مع من بقي علىقيد الحياة لعلهاآخرمرة نراه فيها، و صرفنا ما وفرناه من أموال لسنوات في بضعة أيام، وفي ذلك خير للاقتصاد الوطني بمختلف أنواعه، لكن عندما حصلنا حصلت العدو، غاب المرحبون، وغابت الوزارة الوصية، ولا حتى بلاغ واحد يطمئن مغاربة العالم، فبتنا نحس إحساس واحدا و هو أننا بقرة حلوب، متى كان ضرعها يدر حليبا فمرحبا بها وإلا فمصيرها كباقي البقر.