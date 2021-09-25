حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة من المغرب
هبة بريس
قررت السلطات الكندية تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية مع المغرب إلى غاية 29 أكتوبر القادم.
ويتعين عن الراغبين في السفر إلى كندا، انتظار رفع الحظر عن الرحلات المغربية، أو السفر بطريقة غير مباشرة عبر دولة أخرى بعد إجراء اختبار كوفيد19 سلبي.
هذا وكانت السلطات قد قررت الشهر الماضي، تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة الآتية مباشرة من المغرب لمدة شهر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
وعزت وزارة النقل قرارها في بيان إلى “ارتفاع عدد النتائج الإيجابية لاختبارات كوفيد-19 الذي لوحظ لدى المسافرين من المغرب في الأشهر الأخيرة”
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21 تعليقات
ربما راجع إلى تزوير شواهدPCR وهذا ما يمنع من السفر من بلد لأخرى.
هذآ الشئ عادي ان تقوم كندا بتمديد فترة تعليق جميع الرحلات القادمة من والمنطلقة من….
نلاحظ بعض الأشخاص يقومون بتزوير شهادات اختبارات الفحص المعتمد عليه كما شاهدنا هذآ في تقريباً في مطارات المغرب كمطار الناظور الذي تم القبض على هذه العصابة.
نلاحظ أن بعض الأشخاص يقومون بتزوير شهادات اختبارات الفحص المعتمد عليه. وهذا ما وقع في بعض المطارات في المغرب وبالاخص مطار الناظور الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص
أي دولة من دول العالم تقوم بهذا . فهذا من حقها وذالك لحماية بلادها من العدوى من فيروس كورونا .
يجب على الجالية المغربية المقيمة في اي بلد عند مجييئها إلى المغرب يجب ان تقوم بالفحص الاختياري لكوفيد 19 كورونا لحماية اهاليها من الفيروس…
ومن اردا ان يذهب لمتابعة دراساته او الى العمل فماذا سيفعل.؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفك يارب من هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتزوير شهادات اختبارات الفحص المتعلق ب كوفيد 19 كورونا . سبحان الله المغاربة دائما سباقين للغش ….
بهذه الأفعال اللاخلاقية (التزوير) جعلت بعض الدول تنظر الى المغرب .نظرة سيئة وعدم الثقة الكاملة .كما نقول بالمثل المغربي (حوتة واحدة كتخنز الشواري). هههههههههههه
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل . للرجوع إلى الحياة العادية كي يمكننا الحصول على التأشيرات للسفر إلى أنحاء العالم.
استخلاص من هذآ الموضوع أنه يتعين على كل مسافر قادم من المغرب يجب على المغاربة المقيمين في.كندا ان يقوموا بالفحص الاختياري لكوفيد 19 كورونا.
من حق كندا ان تقوم بهذا الاجراء…..
كل هذا بيد المغرب .لان لو ان المغرب يقوم بتدقيق صحيح للأرقام المسجلة كل يوم لما قامت كندا او غيرها بتمديد فترة الرحلات الجوية.
ليست كندا هي الأولى التي تقوم بهذا .هناك دول أخرى سبقت وان قامت بالتمديد الرحلات الجوية….
أصبحنا أضحوكة العالم بتصرفاتنا التافهة.. والفاهم يفهم..
اريد الرجوع الى كندا لتتمة دراستي وهذا هو الأهم عندي.
الدخول المدرسي في المغرب هو فاتح اكتوبر .ونحن نريد الرجوع الى كندا من أجل دراستنا الم تتدخل الحكومة الجديدة المغربية في هذآ الشأن….
المغرب معروف عليه ظاهرة الغش حسبي الله ونعم الوكيل فيهم تركونا عالقين في المغرب بسببهم
نريد ان تجدوا لنا حلا عما قريب …… إنها مشكلة كبيرة فعلا….
إن علاقة المغرب مع كندا علاقة طيبة ولذلك قامت كندا بفعل هذا من أجل الحماية فقط لا غير .وستفرج بإذن الله تعالى.