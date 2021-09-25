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حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة من المغرب

2021-09-25 / 10:30 صباحًا
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هبة بريس

قررت السلطات الكندية تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية مع المغرب إلى غاية 29 أكتوبر القادم.

ويتعين عن الراغبين في السفر إلى كندا، انتظار رفع الحظر عن الرحلات المغربية، أو السفر بطريقة غير مباشرة عبر دولة أخرى بعد إجراء اختبار كوفيد19 سلبي.

هذا وكانت السلطات قد قررت الشهر الماضي، تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة الآتية مباشرة من المغرب لمدة شهر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وعزت وزارة النقل قرارها في بيان إلى “ارتفاع عدد النتائج الإيجابية لاختبارات كوفيد-19 الذي لوحظ لدى المسافرين من المغرب في الأشهر الأخيرة”

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