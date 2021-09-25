عملية تلقيح الوطنية
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بصفة استثنائية.. فتح عدد من مراكز التلقيح يومي 25 أمام التلاميذ بالبيضاء

2021-09-25 / 10:17 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات عن فتح عدد من مراكز التلقيح بالجهة، بصفة استثنائية يومي 25 و26 شتنبر الجاري في وجه التلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة.

وذكرت الأكاديمية في بلاغ صحفي موجه إلى أمهات وآباء و أولياء المتعلمات و المتعلمين المتراوحة أعمارهم بين 12 و 17 سنة ، أنه في إطار تسريع وتيرة عملية التلقيح في أفق تحقيق المناعة الجماعية و كذا دخول مدرسي آمن لجميع المتعلمات و المتعلمين بالمؤسسات العمومية و الخصوصية و مؤسسات التعليم العتيق و المؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، و متدربي التكوين المهني، “سيتم بصفة استثنائية استقبال المتعلمات و المتعلمين يومي السبت 25 شتنبر و الأحد 26 شتنبر 2021 بمراكز التلقيح المخصصة لهذا الغرض بالمديريات الإقليمية لكل من الحي الحسني وعين السبع، الحي المحمدي والنواصر وعين الشق وابن مسيك وسيدي البرنوصي ومديونة والدار البيضاء انفا والمحمدية وسيدي بنور”.

واعتبارا لأهمية هذه العملية التي تبقى مجانية و تطوعية و اختيارية و مشروطة بموافقة أمهات وآباء و أولياء المتعلمات و المتعلمين، دعت الأكاديمية الأسر إلى مرافقة بناتهم وأبنائهم لأحد مراكز التلقيح حسب اختيارهم لأخد اللقاح.

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