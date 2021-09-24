الداخلة: عملية تسليم السلط تمت بين الراغب حرمة الله وسيدي صلوح الجماني

هبة بريس : أشعبان لحبيب

بعد مراسلة السيد وزير الداخلية الاسبوع الماضي، وطبقا للقانون التنظيمي، رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.

جرى اليوم، بمقر الجماعة الحضرية لمدينة الداخلة جنوب المملكة، حفل تسليم السلط والتوقيع على المحاضر، بين الرئيس المنتخب الجديد عن حزب التجمع الوطني الشاب الراغب حرمة الله، الحاصل على شهادة مهندس دولة، في المعلوميات وتسيير المقاولات، وهو من مواليد سنة1991، متزوج وأب لطفلة،وبين الرئيس السابق سيدي صلوح الجماني، الذي كان يترأس الجماعة الترابية لمدينة الداخلة لعدة سنوات، حيث مرت هذه العملية، في جو اخوي بين ذات الشخصيات السياسية.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أكدت أن التجمعي الراغب حرمة الله، يحظى بإحترام داخل الأوساط الإجتماعية بمدينة الداخلة، ولاشك أنه سيكون قيمة مضافة للعمل السياسي بجهة الداخلة وادي الذهب.

عملية تسليم السلط، والتي تمت بقاعة الاجتماعات بجماعة مدينة الداخلة، كانت تحت إشراف السلطة المحلية

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