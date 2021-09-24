قضاء إيطاليا يطلق سراح زعيم انفصاليي إقليم كاتالونيا الإسباني ويسمح له بمغادرة البلاد

هبةبريس _ وكالات

أطلقت محكمة الاستئناف في ساساري سراح النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ عام 2017، بعدما مثل الجمعة أمامها غداة توقيفه، وسمحت له بمغادرة البلاد بانتظار الجلسة المقبلة التي تقرر عقدها بعد عشرة أيام.

وخرج بوتشيمون الجمعة من السجن غداة توقيفه بطلب من إسبانيا التي طالبت بتسلّمه على خلفية المحاولة الانفصالية في كاتالونيا في العام 2017، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وغادر بوتشيمون السجن وسط ترحيب مناصريه. وسُمح له بمغادرة إيطاليا بانتظار الجلسة المقبلة التي تم تحديد الرابع من تشرين الأول/أكتوبر موعدا لها.

وقال بوتشيمون أمام الحشد “لطالما اعتقدنا أن هذا الأمر يمكن أن يحدث، لكننا كنا نعلم أيضا كيف يمكن أن ينتهي”.

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