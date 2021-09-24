رحاب بعد انتخاب اغلالو .. صورة صالون “وناسة” تلخص الحكاية

2021-09-24 / 9:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علقت الاتحادية والصحافية حنان رحاب على انتخاب التجمعية أسماء أغلالو، اليوم الجمعة، عمدة لعاصمة المملكة الرباط، واصفة الحدث بظفر مرشحة الاستئساد بمنصب عمودية الرباط بعد عشاء الصالون الذي نعته الفايسبوكيون بصالون “وناسة”

وقالت عضو المكتب السياسي لحزب الوردة:” ذلك العشاء الذي حضره من حضره، بعد تحرك الهواتف بالترغيب والترهيب…هواتف نافذين من عالم السلطة التي كان عليها أن تكون محايدة، ومن عالم المال، حيث ينفع الابتزاز إن لم ينفع الإغراء”.

وتابعت:” الأخ حسن لشكر كانت له أغلبية في جلسة الإثنين، وتم افتعال قصص التهديدات بالقتل لخلق الفوضى من أجل التأجيل، الذي تم ضدا على القانون….

وزادت:” أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس تغيرت الأغلبية، وتبخرت ادعاءات التهديد…

وتساءلت:” الآن هل سيفتح تحقيق لمعرفة كيف تم الضغط على مستشارين لتغيير موقفهم؟؟”.

وختمت:” صورة صالون “وناسة” تلخص الحكاية”.

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