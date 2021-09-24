أسماء اغلالو

من هي أسماء غلالو، رئيسة مجلس مدينة الرباط

2021-09-24 / 8:53 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ازدادت أسماء غلالو التي انتخبت رئيسة مجلس مدينة الرباط اليوم الجمعة، بالرباط حيث شقت مسارها المهني كصحافية.

وغلالو التي عملت كمحررة في يومية “لوبينيون” (القسم الاقتصادي) منذ عام 1997 ، حاصلة على دكتوراه في الاقتصاد / قانون الأعمال من جامعة بربينيان في فرنسا (2006).

وبدأت غلالو مسارها السياسي في حزب الاستقلال منذ عام 1997 إلى غاية عام 2007. ثم أصبحت عضوة في المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار. وتم انتخابها نائبة برلمانية عن التجمع الوطني للأحرار خلال الولاية التشريعية (2016-2021) على اللائحة الوطنية المخصصة للنساء في مجلس النواب.

خلال هذه الولاية، كانت غلالو عضوة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، قبل أن تشغل منصب سكرتيرة في مكتب مجلس النواب.

وغلالو هي أيضا عضوة في المجلس العالمي للمياه ، وفاعلة جمعوية في قضايا المرأة في وضعية هشاشة ونائبة رئيس المهرجان الدولي للفنون والثقافة في الرباط

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