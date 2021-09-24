صفرو.. إيقاف 4 أشخاص مصنفين خطر بتهمة السرقة الموصوفة

محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو، تحت إشراف العميد الممتاز ” قمر ” الذي قدم من مدينة فاس في مهمة أسبوع بذات المفوضية ، من توقيف أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية في السرقات الموصوفة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في ارتكاب عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف طالت سرقة سيارات ومنازل وممتلكات شخصية .

وقد مكنت عمليات التفتيش من طرف عناصر الضابطة القضائية المعروفة بخدماتها المتواصلة ،من حجز أسلحة بيضاء كبيرة الحجم كان الجناة يستعملونها في عملياتهم الإجرامية .

عملية الإيقاف تمت بتقنية عالية تحت إشراف ذات العميد الممتاز ، كون العصابة مصنفة خطر قامت بتنفيذ عدة عمليات بمدن فاس ،جرف الملحة، تاونات و بمدينة صفرو تم إيقافهم .

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، و قد تم تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم .

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