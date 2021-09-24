التامك يسمح باستئناف الزيارات العائلية إلى السجون

هبة بريس _ الرباط

أعلنت مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، عن استئناف الزيارة العائلية بجميع المؤسسات السجنية، ابتداء من يوم الاثنين 4 أكتوبر المقبل.

وحددت إدارة السجون وإعادة الإدماج، زيارة واحدة لكل سجين خلال 15 يوم لفردين من عائلته من بين المسموح لهم بالزيارة دون حصر لعدد الأبناء

ووتقول ادارة السجون انها اتخدت هذا االقرار على ضوء التحسن الذي تعرفه الوضعية الوبائية في بلادنا، إلى جانب الارتفاع الهام في عدد المستفيدين من حملة التطعيم، وحرصا من المندوبية العامة على تمكين السجناء من زيارة أبنائهم وأقاربهم وذويهم.

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