Barcelona's Dutch coach Ronald Koeman drinks before the Spanish League football match between Cadiz CF and FC Barcelona at the Ramon de Carranza stadium in Cadiz on September 23, 2021. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

بعد طرده.. قرار تأديبي بحق مدرب برشلونة

2021-09-24 / 7:33 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

أوقف المدرب الهولندي لنادي برشلونة، رونالد كومان لمباراتين، الجمعة، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش (صفر-صفر) مساء الخميس، في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرضت لجنة المسابقات، الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني للعبة، أدنى عقوبة متوقعة للاحتجاج، عقب تقرير الحكم.

وأوضح حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراندي أنه تم طرد كومان بسبب “الاحتجاج على الحكم الرابع، برفع ذراعيه في الهواء، ورفع صوته قبل مغادرة المنطقة الفنية وهو يقول: “إيه، يجب على الحكم أن يصفِّر، يجب على الحكم يصفِّر، يجب عليه أن يصفِّر! في وقت سبق للحكم الرابع أن طلب منه التوقف عن الاحتجاج على قرارات الحكام “.

وطُرد المدرب الكاتالوني في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض الملعب.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “في هذا البلد، يتم طردنا دون أن نقوم بأي شيء”، موضحا أنه كان يريد “إخبار الحكم الرابع بوجود كرة ثانية على أرض الملعب، وعليه أن يوقف اللعب”.

وسيغيب كومان الذي يواجه ضغوطات كبيرة بسبب النتائج المخيبة لفريقه والأداء المتواضع للاعبيه، عن مباراتي برشلونة ضد ضيفه ليفانتي بعد غد الأحد ضمن المرحلة السابعة، ومضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الثاني من أكتوبر المقبل ضمن المرحلة الثامنة.

كما عاقبت لجنة المسابقات لاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ بالإيقاف لمباراة واحدة لتلقيه بطاقتين صفراوين في نفس المباراة

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