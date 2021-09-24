الداكي يدعو للتشدد في التعامل مع تزوير جوازات التلقيح

2021-09-24 / 6:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجه رئيس النيابة العامة إلى وكلاء الملك العامين دورية يطالب من خلالها بالتشدد مع جوازات التلقيح المزورة وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الأمر بصرامة.

وقال الداكي في الدورية أنه “غير خاف عنكم، المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب”.

وأورد رئيس النيابة العامة في دوريته أنه “لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح”.

وشدد على أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة وإيلاؤها العناية اللازمة، خاصة أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

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تعليق واحد

  1. نلطب منكم سيدي رءيس النيابه والثقه اللتي وضعت فيكم ان نراها على أرض الواقع بجهة العيون الساقيه الحمراء اللتي اصبح الوضع الامني مستفحل . الرذيله امام الملاء للعربيدين تدخين المخدرات بالهواء الطلق كريساج الخ …أضف إلى المعضله الكبرى انتشار باءيعي المخدرات بالاحياء الشعبيه الموروثه عن الإستعمار الاسباني .ولكم منا كامل الاحترام والتقدير

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