آية “المنافقين” التي هزت الفايسبوك في انتخابات عمدة الرباط

2021-09-24 / 6:15 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تشبت مستشار خلال انتخاب عمدة الرباط ، يدعي حميد فخار من حزب “الدنفيل”، ويتحدر من حي يعقوب المنصور، بترتيل اية من آيات الذكر الحكيم.

وأقدم المستشار المذكور على خطوته بعدما اقترب الجميع من التصويت على المرشحين الثلاث للعمودية، وليس قبل افتتاح الجلسة كما هو متعارف عليه.

واعتبر بعض ممن حضر جلسة التصويت على العمدة الجديد لمدينة الرباط أن اختيار مستشار الاتحاد المغربي للديمقراطية لهذه الاية كان مقصودا من أجل توجيه رسالة إلى بعض الأعضاء الذين انقلبوا في الوقت الميت

و اختار العضو نفسه، سورة “المنافقون” ليرثلها بنفسه أمام أعضاء المجلس، غير انه سمعي دوي قهقهات يفهم منها اولا وصول رسالته للمعني بالامر وعدم احترام كلام الله ثانيا.

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‫2 تعليقات

  2. الذي لم يحترم كلام الله هو من أقحم كلام الله في غير موضعه ونسب لنفسه التقوى ونسب لغيره النفاق في متاهة سياسوية مشبوهة

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