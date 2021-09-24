الصورة تعبيرية

البيرو.. وزيرا خارجية سابقان ينددان بقرار استئناف العلاقات مع “البوليساريو”

2021-09-24 / 5:06 مساءً
1
هبة بريس

ندد وزيرا خارجية سابقان بالبيرو، بشدة، بقرار حكومة بيرو استئناف العلاقات مع “البوليساريو”، واصفين إياه بأنه “محط خلاف” ويتعارض مع مصالح البلاد.

واعتبر فرانسيسكو توديلا، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 1995 و1997، أن استئناف العلاقات مع كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة يشكل “قضية محط خلاف واتخاذا لموقف منحاز” لايبعث على الارتياح، لأن الدول الوحيدة التي تعترف بهذا الكيان هي فنزويلا، وقلة قليلة من الدول الافريقية بالإضافة للجزائر، حيث توجد ما تسمى ب”الجمهورية الصحراوية”، وكوريا الشمالية.

وبالنسبة لهذا الخبير البارز في العلاقات الدولية، فالأمر يتعلق بـ “موضوع شائك يؤثر على علاقاتنا” مع المغرب ويعطي إشارة تفيد أن الحكومة البيروفية تصطف إلى جانب مجموعة تتنكر للنظام الدولي كما هو قائم.

وندد رئيس الدبلوماسية البيروفية الأسبق في حديث مطول مع يومية (إلكوميرسيو) توقف فيه عند التوجه الجديد لسياسة بيرو الخارجية، انحياز بلاده إلى منتدى ساو باولو، الذي يضم الأحزاب اليسارية في أمريكا اللاتينية، وللسياسة الخارجية لبوليفيا وفنزويلا وكوبا.

وفي السياق نفسه، اعتبر وزير خارجية بيرو الأسبق، لويس غونزاليس بوسادا (1988-1989)، أن “الأغلبية الساحقة للبيروفيين تعرب عن رفضها القاطع واستهجانها لتفعيل سياسة خارجية تضر بمصالح بلدهم وأملاها منتدى ساو باولو والنظامان الشموليان في كوبا وفنزويلا”.

وفي هذا الصدد، وصف بوسادا قرار البيرو استئناف العلاقات مع كيان “لا إقليم له ولا حكومة وساكنة” بـ “الغريب”.

وكتب بوسادا في مقال نشره موقع (إكسبريسو) أنه “لهذا السبب، فإن (الجمهورية) المذكورة ليس معترفا بها من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف هيئة مجلس الأمن الدولي، ولا من طرف الدول الأوروبية ولا من طرف 23 من ضمن 24 بلدا عربيا باستثناء الجزائر التي تمولها وتدعمها عسكريا، بسبب حقدها على المملكة المغربية، لاسيما بعد هزيمتها في حرب الرمال سنة 1963″.

وأضاف بوسادا وهو رئيس سابق للكونغرس البيروفي (2007-2008)، في هذا السياق، أنه لا يمكن أن نتجاهل أمرين مهمين: تهليل منتدى ساو باولو الذي صفق لاعتراف البيرو بالجمهورية الوهمية الصحراوية، وعدم تفسير الوزير (الشؤون الخارجية) مورتوا للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اسس هذا القرار، والدخول الغامض لللبيلاو لما يسمى بوزير الخارجية الصحراوي ولد السالك”.

وأعرب بوسادا في هذا الصدد، عن الأسف “لكوننا أمام سياسة خارجية متسرعة ومرتبكة تستدعي يقظة بالغة”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “الغالي” تندد بالوضعية المزرية السائدة بمخيمات تندوف

“الغالي” تندد بالوضعية المزرية السائدة بمخيمات تندوف

2021-09-24 / 9:26 مساءً
Photo of اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالي السابق بوتشديمون في إيطاليا

اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالي السابق بوتشديمون في إيطاليا

2021-09-24 / 7:03 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يعزي تبون في وفاة عبد القادر بن صالح

الملك محمد السادس يعزي تبون في وفاة عبد القادر…

2021-09-24 / 6:54 مساءً
Photo of بوريطة: الأمن الغذائي شكل دائما أولوية استراتيجية للمغرب

بوريطة: الأمن الغذائي شكل دائما أولوية استراتيجية للمغرب

2021-09-24 / 4:07 مساءً
Photo of انتخاب التجمعية ”أسماء أغلالو“ عمدة لمدينة الرباط

انتخاب التجمعية ”أسماء أغلالو“ عمدة لمدينة الرباط

2021-09-24 / 11:59 صباحًا
Photo of أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من نوابه

أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من…

2021-09-24 / 10:28 صباحًا
Photo of بوريطة… التعددية التضامنية تعد عقيدة نابعة من رؤية جلالة الملك

بوريطة… التعددية التضامنية تعد عقيدة نابعة من رؤية جلالة…

2021-09-23 / 10:30 مساءً
Photo of ورشة عمل في دكار تسلط الضوء على سياسة المغرب في مجال الهجرة

ورشة عمل في دكار تسلط الضوء على سياسة المغرب…

2021-09-23 / 8:20 مساءً
Photo of جنيف.. مبادرة مشتركة للمغرب والبحرين وإسرائيل والإمارات لتعزيز دور المرأة في السلام والدبلوماسية

جنيف.. مبادرة مشتركة للمغرب والبحرين وإسرائيل والإمارات لتعزيز دور…

2021-09-23 / 7:54 مساءً
Photo of الأمم المتحدة.. بوريطة يؤكد الالتزام المستمر للمغرب بتعزيز الديمقراطية

الأمم المتحدة.. بوريطة يؤكد الالتزام المستمر للمغرب بتعزيز الديمقراطية

2021-09-23 / 5:56 مساءً

تعليق واحد

  1. المهم المغرب في صحرائه. لايهمنا بيرو وفينزويلا ولا كوبا. وغيرهم. الذي يجب ان تعرفه هذه الدويلات هو ان الشعب المغرب ملتحم بعرشه وقضية الصحراء المغربية قضية وطنية. وهي قضية وجود.
    القافلة تمشي والكلاب تنبح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق