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تسجيل 1620 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-24 / 4:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1620 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و2162 حالة شفاء و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) بلغ 21 مليون و873 ألف و313 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون و300 ألف و124 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 927 ألف و127 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 895 ألف و434 بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و102 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

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‫5 تعليقات

  1. نطالب الحكومة الجديدة ان تفك الضغط علينا ماكفايا من الاستهزاء والاستهتار بارواح المواطنين والمواطنات لان كم من أحد بهذه الأرقام والوهمية اصيب بأزمة قلبية حادة.

  2. المغرب احتل الرتبة الثالثة من التطعيم للقاح كورونا على صعيد افريقيا ولما لا اطلقوا سراحنا والرجوع الى حياتنا الطبيعية.

  3. المغرب وصل الى الخط البرتوقالي ونتمنى ان يصل إلى الخط الأخضر باذن الله . اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب

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