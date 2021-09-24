وفد دبلوماسي من غواتيمالا يطلع على فرص الاستثمار بالمغرب

هبة بريس

أفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بأن وفدا ديبلوماسيا من غواتيمالا زار مدينة طنجة قصد الاطلاع عل فرص الاستثمار بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار تمتين علاقات التعاون والشراكة مع التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عبد اللطيف أفيلال، أمس الخميس، سفير جمهورية غواتيمالا بالمغرب السيد إريك اسكوبيدو عل رأس وفد ديبلوماسي.

وحسب المصدر، شكل اللقاء فرصة للتعرف على مستوى تطور البنيات التحتية المتواجدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والوقوف على فرص الاستثمار التي تزخر بها المنطقة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تناول اللقاء سبل إنعاش العلاقات التجارية والاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة تطوان الحسيمة ونظرائهم بغواتيمالا.

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