جامعة سيدي محمد بن عبد الله تحسن موقعها ضمن أفضل الجامعات العالمية

هبة بريس

نشرت المؤسسة الدولية المتخصصة في تصنيف الجامعات « تايمز هايرإدوكايشن » Times Higher Education UniversityRanking تقريرها لسنة 2019 عن جامعات الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة، وهي حوالي 43 دولة محددة وفق مؤشر فوتسي.

و بالنسبة للمغرب الذي يتوفر على 12 جامعة عمومية وعدة جامعات خاصة، فقد استطاعت أربع منها الدخول إلى هذا التصنيف وهي جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في صنف (201-250)، وجامعة القاضي عياض بمراكش في صنف (251 – 300)، وجامعة الحسن الثاني بالبيضاء في صنف (350+).

وقد استطاع المغرب بهذه النتيجة أن يحتل الرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر.

ولتوضيح أهمية هذا الإنجاز، فتجدر الإشارة إلى أن المغرب قبل أربع سنوات كان غائبا عن التصنيفات الدولية للجامعات، وفي سنة 2015 دخلت جامعة القاضي عياض إلى تصنيف « تايمز هايرإدوكايشن ».

وفي سنة 2017 دخلت جامعتا محمد الخامس وسيدي محمد بن عبد الله. والتحقت جامعة الحسن الثاني بهذه المجموعة في تصنيف سنة 2019.

وبالنسبة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله يلاحظ أنها واصلت تقدمها هذه السنة وانتقلت فيالترتيب العام من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الثانية وطنيا.

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