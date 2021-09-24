صورة تعبيرية

بعد أن أسقطه الرقم الأخضر بسطات.. 4 أشهر حبسا نافذا لعون سلطة

2021-09-24 / 12:56 مساءً
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحكمة الابتدائية بسطات قضت بالحكم على عون سلطة بأربعة أشهر حبسا نافذا في قضية اتهم فيها الأخير بتهمة الارتشاء والابتزاز بعد أن أسقطه الرقم الأخضر.

هذا وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسطات، بتعليمات من النيابة العامة، قد اعتقلت عون سلطة على اثر شكاية تقدم بها شخص في حق الموقوف، يتهمه فيها بابتزازه وارتشائه، بعد ربط الاتصال بالرقم الاخضر الذي أحدتته النيابة العامة لاستقبال شكايات المواطنين.

وأضافت ذات المصادر، أن كمينا محكما كان كافيا بتوقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس، وفتح تحقيق معه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، و إحالته على أنظار وكيل الملك الذي أمر باعتقاله وايداعه السجن.

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