احباط عملية تهريب ازبد من 16 ألف قرص مخدر بواسطة “الدرون” من سبتة الى الفنيدق

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، صباح اليوم الجمعة 24 شتنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة مكونة من 16.200 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة باستعمال طائرة صغيرة « Drone » مسيرة عن بعد.

وجرى خلال هذه العملية النوعية ضبط المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 28 سنة، بمنطقة “واد الضاويات” ضواحي الفنيدق، وذلك مباشرة بعد رصد مصالح الأمن الوطني توصله بشحنة المؤثرات العقلية عبر طائرة صغيرة مسيرة عن بعد انطلقت من مدينة سبتة المجاورة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بحوزته عن ضبط 16,200 وحدة من أقراص «Rivotril » الطبية المخدرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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