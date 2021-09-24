انتخاب التجمعية ”أسماء أغلالو“ عمدة لمدينة الرباط
هبة بريس - الرباط
انتخبت أسماء أغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة لمدينة الرباط، خلفا لمحمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد حصولها على 58 صوتا من أصل 79 صوتاً .
وتفوقت أسماء أغلالو ، على كل من بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية التي حصلت على 8 أصوات، وعلى الحسن لشكر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 7 أصوات.
هذا وامتنع ستة منتخبون ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية وتحالف فيدرالية اليسار، عن التصويت.
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11 تعليقات
إمرأة يكون فيها الخبر أحسن من ألف رجل
نتمنى ان تكون عند حسن سكان مدينة الرباط العاصمة المغربية .
لقد احسنوا الإختيار نتمنى لها مسيرة موفقة حاشدة بالتغيرات .
مدينة الرباط من المدن الكبرى وتعتبر العاصمة الإدارية للمغرب يجب الاحفاظ عليها ياسيدتي العمدة وأن تكوني امرأة قوية .
نحن لايهمنا سوى التغير والاصلاح بالاخص مدينة الرباط مدينة إدارية . ويجب عليها أن تستجيب لمطالب المواطن الرباطي الطموح….
السيد اخنوش أحسن الاختيار فهو لايخشى احد يعرف التصرف وماذا يفعل فلا يخاف من احد فله عزيمة قوية .فنتمى لهذه السيدة مسيرة سياسية موفقة بإذن الله
اعتقد ان هذه التشكيلة الجديدة ستكون ساخنة وذالك من ورائها نساء مناظلات.
يجب عليها بالالتزام وان تكون لها منهجية مهمة ورائعة جدا في مجال السياسة وهنيئا لها بالفوز .
يجب عليها أن تهتم بالشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الخاصة .ولها جزيل الشكر.
خدمة المواطن قبل كل شيء ياسيدتي العمدة.
عيب وعار ان تذهب الى مدينة الرباط العاصمة وتجد فيها حفر ….. وبنية تحتية ناقصة جدآ.فلهذ نرجوا من السيدة العمدة أن تهتم بهذا الجانب …