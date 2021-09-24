أسماء اغلالو

انتخاب التجمعية ”أسماء أغلالو“ عمدة لمدينة الرباط

2021-09-24 / 11:59 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

انتخبت أسماء أغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة لمدينة الرباط، خلفا لمحمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد حصولها على 58 صوتا من أصل 79 صوتاً .

وتفوقت أسماء أغلالو ، على كل من بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية التي حصلت على 8 أصوات، وعلى الحسن لشكر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 7 أصوات.

هذا وامتنع ستة منتخبون ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية وتحالف فيدرالية اليسار، عن التصويت.

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‫11 تعليقات

  4. مدينة الرباط من المدن الكبرى وتعتبر العاصمة الإدارية للمغرب يجب الاحفاظ عليها ياسيدتي العمدة وأن تكوني امرأة قوية .

  5. نحن لايهمنا سوى التغير والاصلاح بالاخص مدينة الرباط مدينة إدارية . ويجب عليها أن تستجيب لمطالب المواطن الرباطي الطموح….

  6. السيد اخنوش أحسن الاختيار فهو لايخشى احد يعرف التصرف وماذا يفعل فلا يخاف من احد فله عزيمة قوية .فنتمى لهذه السيدة مسيرة سياسية موفقة بإذن الله

  9. يجب عليها أن تهتم بالشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الخاصة .ولها جزيل الشكر.

  11. عيب وعار ان تذهب الى مدينة الرباط العاصمة وتجد فيها حفر ….. وبنية تحتية ناقصة جدآ.فلهذ نرجوا من السيدة العمدة أن تهتم بهذا الجانب …

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