انتخاب التجمعية ”أسماء أغلالو“ عمدة لمدينة الرباط

هبة بريس - الرباط

انتخبت أسماء أغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة لمدينة الرباط، خلفا لمحمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد حصولها على 58 صوتا من أصل 79 صوتاً .

وتفوقت أسماء أغلالو ، على كل من بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية التي حصلت على 8 أصوات، وعلى الحسن لشكر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 7 أصوات.

هذا وامتنع ستة منتخبون ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية وتحالف فيدرالية اليسار، عن التصويت.

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